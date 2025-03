Eine 25-jährige Autofahrerin fährt in das Parkhaus des Marstall-Centers in Ludwigsburg, als sie zwei Jugendliche sieht, die Steine vom Dach werfen und ihr Auto treffen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Matthias Kapaun 20.03.2025 - 11:56 Uhr

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Mittwochnachmittag Steine vom Parkhaus des Marstall-Centers in der Bauhofstraße in Ludwigsburg geworfen und dabei den Audi einer 25-Jährigen getroffen. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.