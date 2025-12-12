Martha Stewart möchte nach ihrem Tod ohne Sarg beerdigt werden – möglichst naturnah und ohne klassische Grabstätte. Ihr Wunsch wirft die Frage auf, ob eine solche Form der Bestattung in Deutschland überhaupt erlaubt wäre.
12.12.2025 - 11:36 Uhr
Martha Stewart sorgt erneut für Aufmerksamkeit – diesmal mit sehr konkreten Vorstellungen für ihre eigene Bestattung. Die 84-jährige Unternehmerin und Lifestyle-Ikone erklärte, dass sie nach ihrem Tod weder verbrannt noch klassisch beerdigt werden möchte. Stattdessen wünscht sie sich eine Beisetzung ohne Sarg, direkt in der Erde. Ein Gedanke, der auch eine rechtliche Frage aufwirft: Wäre das in Deutschland überhaupt erlaubt?