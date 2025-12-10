Die Stadtwerke Winnenden setzen auf einen Neustart in der technischen Leitung: Martin Leidig ist laut Gesellschafterversammlung abberufen, Jochen Mulfinger übernimmt die Leitung allein.
10.12.2025 - 09:21 Uhr
Hinter verschlossenen Türen hat die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Winnenden in einer nichtöffentlichen Sondersitzung am Donnerstag, 4. Dezember, einen gewichtigen Entschluss über die künftige Ausrichtung des kommunalen Versorgers gefasst: Die technische Geschäftsführung wird neu besetzt – der technische Geschäftsführer Martin Leidig wird mit sofortiger Wirkung abberufen. Übergangsweise führt der kaufmännische Geschäftsführer Jochen Mulfinger die Stadtwerke allein.