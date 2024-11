Martin-Luther-Schule in Stuttgart

18 Lesepaten haben in der Martin-Luther-Schule beim bundesweiten Vorlesetag zum Buch gegriffen und den Kindern gezeigt, wie spannend Lesen sein kann. Ein prominenter Stuttgarter war zum ersten Mal dabei.

Torsten Schöll 15.11.2024 - 15:56 Uhr

Der Kater Josef ist ein ziemlich fauler Zeitgenosse und lümmelt am liebsten allein auf dem Sofa herum. Dumm nur, dass er sich einen Floh eingefangen hat. Wie wird er den am besten wieder los? Die lustig-schräge Geschichte von Franziska Biermann, die Michael Reisser zum bundesweiten Vorlesetag mit in die Martin-Luther-Grundschule gebracht hat, saugen die Kinder der Klasse 3a mit gespitzten Ohren eine halbe Stunde begeistert auf.