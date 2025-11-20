Die AfD könnte bei der Wahl 2026 ihr Ergebnis verdoppeln. Ein bislang eher kaum bekanntes Gesicht könnte dann die Geschicke der Fraktion leiten. Damit ist nicht jeder glücklich.
Der Landtagskandidat Martin Rothweiler soll das Gesicht der AfD im Südwesten werden. AfD-Landeschef Markus Frohnmaier sagte der Deutschen Presse-Agentur, er wolle sich dafür einsetzen, dass Rothweiler nach der Landtagswahl am 8. März kommenden Jahres zum Fraktionschef im Landesparlament gewählt werde. Bisher ist Rothweiler nicht im Landtag, er kandidiert aber auf Platz 2 der Landesliste und für den Wahlkreis Villingen-Schwenningen.