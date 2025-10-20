Martin Schäuble „Heldentage“ Gaming-Sucht: Dieses Jugendbuch rüttelt auf und macht Mut
Wie gelingt die Flucht aus der Spielsucht? Martin Schäubles neuer Roman „Heldentage“ begleitet drei Jugendliche bei einem ungewöhnlichen Ausbruch.
Könnte der folgende Satz als Kurz-Witz taugen? „Sitzen zwei Jungs auf dem Sofa und lesen ein Buch.“ Wer darüber lachen kann, hat mindestens ein minderjähriges männliches Mitglied im Haushalt – und etliche Stunden mit Diskussionen über Bildschirmzeiten, mit Zoff über Zockerei und mit Streit über das Suchtpotenzial von Computerspielen zugebracht.