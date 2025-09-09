Ab Oktober können Marvel-Fans in die faszinierende Welt zahlreicher Superhelden wie Spider-Man, Captain America oder Thor eintauchen. Die erfolgreiche Ausstellung ist zu Gast im urbanharbor │ MM Studios Ludwigsburg.

In den USA bereits fast eine Million Eintritte und jetzt in Ludwigsburg: Besucherinnen und Besucher können sich ab dem 17. Oktober 2025 auf eine epische Reise durch die über 85-jährige Marvel-Geschichte freuen. Mit exklusiven Einblicken hinter die Kulissen, seltenen Exponaten und spektakulären Fotospots wird die Welt von Spider-Man, Doctor Strange und den Avengers lebendig. Für Comic-Fans, Superhelden-Begeisterte und alle, die gerne in epische Welten eintauchen und fesselnde Geschichten lieben, ist diese Ausstellung ein Muss.

Die Idee hinter der Ausstellung Die Ausstellung ist auf eine Vielzahl verschiedener Besuchergruppen zugeschnitten. Sowohl Hardcore-Fans als auch Neu-Interessierte finden ihren Spaß an den multimedialen Elementen. Den Machern der Ausstellung war es wichtig, drei Geschichten zu erzählen: die reale Geschichte des Unternehmens und seiner kreativen Köpfe, die fiktionalen Geschichten der Figuren in ihrer Welt und die Geschichte der Effekte von Marvel auf die Alltagskultur.

Highlights der Marvel-Ausstellung

Begehbare Kulissen, interaktive Elemente, ein immersives Sound-Erlebnis – die Comic-Welt erwacht in Ludwigsburg zum Leben. Mehr als 200 seltene und originale Ausstellungsobjekte sind zu entdecken – darunter echte Kostüme, Originalrequisiten sowie -zeichnungen. Beim Rundgang können sich die Besucher durch die geheimnisvolle Spiegeldimension von Doctor Strange tasten oder neben lebensgroßen Figuren ihrer Lieblingshelden wie Black Panther, Spider-Man und Hulk für ein Selfie posieren. Weitere Höhepunkte sind:

Originalkostüme von Iron Man (Iron Man 2, 2010), Loki (The Avengers, 2012) und Captain Marvel (The Marvels, 2023)

von Iron Man (Iron Man 2, 2010), Loki (The Avengers, 2012) und Captain Marvel (The Marvels, 2023) Authentische Filmrequisiten aus den Marvel Studios, unter anderem Thors Hammer Mjölnir (Thor: Love and Thunder, 2023), Captain Americas Schild (The Falcon and Winter Soldier, 2021) und Thanos’ Infinity Gauntlet (Avengers: Infinity War, 2018)

aus den Marvel Studios, unter anderem Thors Hammer Mjölnir (Thor: Love and Thunder, 2023), Captain Americas Schild (The Falcon and Winter Soldier, 2021) und Thanos’ Infinity Gauntlet (Avengers: Infinity War, 2018) Historische Schätze, wie eine Ausgabe des 1939 veröffentlichten ersten Marvel Comics

Die Geschichte von Marvel

Im Jahr 1939 gründete Martin Goodman den Verlag Timely Pubilcations, in dem die erste Ausgabe des Marvel-Comichefts, mit den Auftritten der Marvel-Superhelden „Die menschliche Fackel“ und „Namor, der Submariner“, erschien. Stan Lee stieg im selben Jahr bereits als 16-jähriger Büro-Assistent ein und mauserte sich schnell zum Redakteur. Die Galionsfigur für Marvel Comics war maßgeblich am Erfolg des Unternehmens beteiligt, indem sie das Genre revolutionierte und auch ein älteres Publikum ansprach. Die Superhelden waren nicht mehr nur Adonis-Geschöpfe, sondern vielmehr Menschen mit Ecken und Kanten.

Charakteristisch für das Marvel-Universum war die enge Vernetzung der Figuren, die in gemeinsamen Abenteuern auftraten. Diese Struktur machte Marvel einzigartig und prägte die Comicgeschichte sowie Popkultur nachhaltig.

Wie das Marvel Cinematic Universe die Welt eroberte

Das Marvel Cinematic Universe (MCU) ist das fiktive Universum, in dem eine Reihe der Marvel Produktionen spielen. Es basiert auf den Figuren der Marvel Comics, ist aber gleichzeitig unabhängig vom Comicuniversum. Den größten Teil des Franchises nehmen die Kinofilme und Fernsehserien ein, die grundlegende Handlungselemente und die Besetzung der Figuren untereinander verbinden. Das Universum wird bislang in fünf Phasen unterteilt – begonnen hat es mit Iron Man aus dem Jahr 2008. Seitdem folgten 36 Filme und 28 Serien, die Fans auf der ganzen Welt begeistern. Das zeigt sich auch in den Gesamteinspielergebnissen: Mit 31,9 Milliarden US-Dollar ist das Franchise die mit Abstand erfolgreichste Filmreihe der Kinogeschichte.

Welche Helden gehören zum MCU?

Die Guten:

Thor

Hulk

Captain America

Spider-Man

Iron Man

Die Guardians of the Galaxy

Ant-Man

Doctor Strange

Black Panther

Deadpool

The Fantastic Four

Die Bösen:

Loki

Thanos

Infinity Ultron

Doctor Doom

Red Skull

Magneto

Scarlet Witch

Kang

Hela

Warum Marvel so erfolgreich ist

Marvel gibt Menschen die Möglichkeit, der Wirklichkeit auf eine einzigartige Weise zu entfliehen. Die Abenteuer spielen sich nicht in einer ausgedachten, sondern der „echten“ Welt ab. Dazu kommt, dass jede Figur Träume und Probleme hat und man sich trotz übermenschlichen Fähigkeiten mit den Helden identifizieren kann. Man möchte einer von ihnen sein.

Und genau das ermöglicht die Ausstellung „Marvel: Die Ausstellung – Universe of Super Heroes“ in Ludwigsburg. Legendäre Geschichten miterleben, sorgsam gezogene Bleistiftlinien betrachten, Kostüme bewundern und Requisiten bestaunen – all das ist vor Ort möglich. Ein Must-see für jeden Comic-Fan.

Alle Informationen auf einen Blick

Ausstellungszeitraum: Ab 17. Oktober 2025 – nur für kurze Zeit

Öffnungszeiten: Dienstag, Mittwoch, Sonntag und Feiertage 10 bis 18 Uhr und Donnerstag, Freitag und Samstag 10 bis 20 Uhr

Ausstellungsort: urbanharbor │ MM Studios, Groenerstraße 31, 71636 Ludwigsburg

Tickets gibt es auf der Webseite von Marvel - Die Ausstellung oder an der Tageskasse.