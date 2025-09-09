Ab Oktober können Marvel-Fans in die faszinierende Welt zahlreicher Superhelden wie Spider-Man, Captain America oder Thor eintauchen. Die erfolgreiche Ausstellung ist zu Gast im urbanharbor │ MM Studios Ludwigsburg.
24.10.2025 - 08:32 Uhr
In den USA bereits fast eine Million Eintritte und jetzt in Ludwigsburg: Besucherinnen und Besucher können sich ab dem 17. Oktober 2025 auf eine epische Reise durch die über 85-jährige Marvel-Geschichte freuen. Mit exklusiven Einblicken hinter die Kulissen, seltenen Exponaten und spektakulären Fotospots wird die Welt von Spider-Man, Doctor Strange und den Avengers lebendig. Für Comic-Fans, Superhelden-Begeisterte und alle, die gerne in epische Welten eintauchen und fesselnde Geschichten lieben, ist diese Ausstellung ein Muss.