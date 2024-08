Profiköche in China und Japan finden zunehmend Gefallen an Dampfgeräten aus Bayern. Dort sprudeln die Gewinne.

Landsberg am Lech - Der Großküchenausrüster Rational wächst dank eines starken Geschäfts in Asien und Amerika weiter und sieht sich auf bestem Weg zu seinen Jahreszielen. Im ersten Halbjahr stieg der Umsatz des bayerischen MDax-Konzerns um vier Prozent auf 581 Millionen Euro, das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte um 10 Prozent zu auf 149 Millionen Euro. Unter dem Strich standen 117 Millionen Euro Gewinn nach Steuern.

"Wir sehen ein großes freies Marktpotenzial für unsere Produkte und Dienstleistungen", sagte Vorstandschef Peter Stadelmann. Wachstumstreiber war vor allem die Nachfrage in China und Japan: Das Geschäft in Asien legte im Jahresvergleich um 13 Prozent zu, in Nord- und Lateinamerika um 6 und 7 Prozent, in Europa lag der Umsatz leicht unter Vorjahr. Die Zahl der Beschäftigten wuchs auf 2.660, davon 1.500 in Deutschland.

Den Ausblick für das laufende Jahr bekräftigte der Vorstand: Der Umsatz soll im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich wachsen.