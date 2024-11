Die schwache Autokonjunktur setzt Dürr nur bedingt zu. Bei der Tochter Homag ist noch keine langfristige Erholung in Sicht. Wie sieht es für den Rest des Jahres aus?

red/dpa 07.11.2024 - 09:33 Uhr

Der Maschinenbauer und Autozulieferer Dürr zieht trotz der anhaltenden Schwäche in der Autobranche weiter Bestellungen an Land. Im laufenden Jahr sollte der Auftragseingang am oberen Ende der bisherigen Prognosespanne von 4,6 bis 5 Milliarden Euro liegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Bietigheim-Bissingen mit. Allerdings hält das Management mit Blick auf den Umsatz nun lediglich noch die untere Hälfte seiner Jahresprognose von 4,7 bis 5 Milliarden Euro für wahrscheinlich.