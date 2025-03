Maschinenbauer in Bietigheim-Bissingen Dürr hält nach Rekordumsatz weiteren Anstieg für machbar

Dürr setzt in schwierigem Umfeld auf ein weiteres Umsatzplus und stützt sich dabei auch auf gut gefüllte Auftragsbücher. Die Schwaben zogen trotz Flaute in der Autoindustrie Bestellungen an Land.