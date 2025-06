Dürr verkauft Mehrheit am Geschäft mit Umwelttechnik

Die Schulden des Konzerns sollen runter. Dafür wird ein Geschäftszweig verkauft.

red/dpa 30.06.2025 - 08:29 Uhr

Der Maschinenbauer und Autozulieferer Dürr trennt sich von der Mehrheit des Geschäfts mit der Umwelttechnik. Drei Viertel des Bereichs sollen für rund 250 Millionen Euro an den US-Finanzinvestor Stellex verkauft werden, teilte Dürr in Bietigheim-Bissingen mit. Das im SDax notierte Unternehmen bleibt mit rund 25 Prozent an der Umwelttechnik beteiligt.