Die wirtschaftliche Talfahrt des Ostfilderner Familienunternehmens Pilz hat jetzt Konsequenzen für die Belegschaft: „Beim Automatisierungsunternehmen Pilz werden in Deutschland in den nächsten Monaten etwa 137 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sozialverträglich ausscheiden“, teilt ein Unternehmenssprecher mit. Die Mitarbeiter seien im Februar informiert worden. „Die anhaltend schlechte konjunkturelle Situation in Deutschland und Europa zwingt Pilz dazu, jetzt Stellen abzubauen“, heißt es zu den Gründen. Betroffen seien alle Bereiche und Standorte von Pilz in Deutschland. Wie viele Kündigungen den Hauptsitz Ostfildern betreffen, dazu wolle man keine Angaben machen. Insgesamt seien zum 31. März dieses Jahres 1079 beim Unternehmen in Deutschland beschäftigt gewesen.