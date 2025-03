Problem Hundekot Wohin mit den Häufchen in Esslingen?

Hundehäufchen stinken zum Himmel. Doch ihre Entsorgung ist im Esslinger Stadtgebiet nicht so einfach. Hundekotbeutel fehlten bisher. In einem Feldversuch wurden zwei Stationen probeweise aufgestellt. So sind die Erfahrungen damit.