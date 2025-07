Masern: Der Gesundheitsminister schwört auf Lebertran

Die USA erleben die schwerste Masern-Epidemie seit 30 Jahren. Die Kritik an Gesundheitsminister Robert F. Kennedy wächst.

Leila Myrick, Hausärztin aus Seminole, Texas, hätte ihrem kleinen Patienten im Februar fast die falsche Diagnose ausgestellt. Sie tippte auf eine normale Grippe. Dann sah sie den Ausschlag am Hals und wurde stutzig. Sie las nach. Und aus dem Verdacht wurde Gewissheit – der Junge hatte sich an Masern infiziert. Die hochansteckende Krankheit gilt seit dem Jahr 2000 in den USA als „ausgerottet“. Doch nun ist die Ärzteschaft alarmiert.