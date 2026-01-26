Maske des Schauspiel Stuttgart Haar für Haar zu sieben identischen Perücken
40 Stunden Handarbeit und viel Pflege: Maskenbildnerin Sarah Schröder erklärt, wie sieben Perücken in Lucia Bihlers Inszenierung „Die Welt im Rücken“ für Effekte sorgen.
Die Kontrollverluste, die der Autor Thomas Melle in „Die Welt im Rücken“ schildert, sind verstörend. Lucia Bihler hat diese Chronik einer bipolaren Störung fürs Stuttgarter Schauspiel dramatisiert. „Melle sitzt nicht mehr allein am Steuer“, beschreibt die Regisseurin das Leben eines Manisch-Depressiven; in ihrer Stuttgarter Inszenierung flankieren folglich sechs Melle-Doppelgänger die Hauptfigur.