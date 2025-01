Mit der traditionellen Zeremonie eröffnete die Fasnet-Zunft Kornwestheim die närrische Zeit. Viele Kinder waren begeistert dabei und auch etliche Gäste befreundeter Karnevalsvereine.

Arnd Bäucker 12.01.2025 - 16:38 Uhr

Rote Weste, schwarze Jacke und den Dreispitz mit Feder auf dem Kopf: So ging der wohlhabende schwäbische Bauer vor 150 Jahren in die Kirche oder auf eine Hochzeit. Genauso trat Thomas Holz, der Maskenmeister der Fasnet-Zunft Kornwestheim auf. Mit Witz und Schwung moderierte er am Sonntagvormittag das traditionelle Maskenabstauben der Zunft auf der Bühne des Casinos in Kornwestheim, mit dem der Verein die fünfte Jahreszeit in der Stadt eröffnete.