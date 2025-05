In einem TV-Vorbericht zum DFB-Pokalfinale hat das Maskottchen des VfB Stuttgart das Ergebnis punktgenau vorhergesagt – und das ganz ohne Worte.

Jörg Breithut 27.05.2025 - 12:07 Uhr

Fritzle trumpft als Orakel ganz groß auf: Das Maskottchen des VfB Stuttgart hat den Endstand des Pokalfinals in Berlin am Samstagabend exakt vorhergesagt. In einem Vorbericht über den Finaltag für die ZDF-Sendung „Sportstudio“ prophezeite das Plüschkrokodil den 4:2-Sieg der Stuttgarter gegen Arminia Bielefeld einige Stunden zuvor punktgenau.