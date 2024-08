Er gilt als Urheber des Srebrenica-Massakers, bei dem innerhalb weniger Tage 8.000 Menschen ermordet wurden. Jetzt fühlt sich Radovan Karadzic selbst „unmenschlich“ behandelt: Es fehle ihm an einem PC.

red/KNA 21.08.2024 - 17:29 Uhr

Der serbisch-bosnische Kriegsverbrecher Radovan Karadzic hat die britische Regierung verklagt. Grund sei die „unmenschliche Behandlung“ durch die Behörden, wie die „Daily Mail“ am Mittwoch berichtete. Konkret kritisierte der ehemalige Politiker, dass er weder einen Laptop in seine Zelle bringen, noch in seiner serbischen Muttersprache kommunizieren dürfe. Dafür verlangt er nun umgerechnet knapp 59.000 Euro als Entschädigung.