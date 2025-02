Die Unachtsamkeit eines einzelnen BMW-Fahrers hat am Dienstag im morgendlichen Berufsverkehr einen Unfall mit sechs Beteiligten verursacht.

Ulrich Stolte 26.02.2025 - 15:43 Uhr

Ins gesamt sechs Fahrzeuge sind in schneller Folge am Dienstag auf der A 8 kollidiert. Der Schaden beträgt rund 50 000 Euro. Der Unfall geschah um 6.50 Uhr auf der A 8 zwischen dem Kreuz Stuttgart und der Ausfahrt Möhringen auf Sindelfinger Markung. Ein 30-jähriger war mit seinem BMW von der A 81 kommend auf dem zweitrechten der insgesamt fünf Fahrstreifen unterwegs, als er aufgrund des stockenden Verkehrs scharf abbremsen musste. Um einen Unfall zu vermeiden wich er nach rechts aus und kollidierte dort mit dem Lastwagen eines 53-Jährigen. Durch die Kollision wurde der BMW nach links abgewiesen, wo er mit einem Ford einer 47-Jährigen zusammen prallte. Der Ford wurde wiederum nach rechts abgewiesen und rammte einen Nissan, der in die Mittelleitplanke abgewiesen wurde. Ein Mercedes-Fahrer hinter dem Nissan konnte noch rechtzeitig bremsen, ein 26-jähriger Peugeotfahrer allerdings nicht mehr. Er fuhr auf den Mercedes auf.