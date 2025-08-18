Exzellente Industrie-Bewachung in Stuttgart, Ulm und Schorndorf, kombiniert mit umfassendem Know-how, innovativer Technik und höchsten Standards, sorgt für optimale Arbeitssicherheit und zuverlässigen Werkschutz.
17.09.2025 - 09:05 Uhr
Die Anforderungen an professionelle Sicherheitsdienstleistungen in der Industrie wachsen stetig: Wertvolle Anlagen, sensible Prozesse und komplexe Logistik benötigen optimal abgestimmte Schutzmaßnahmen. Mit über 250 spezialisierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sorgt die Industrie-Bewachung Wachtmeister an den Standorten Stuttgart und Ulm dafür, dass Produktionsanlagen, Forschungseinrichtungen und Logistikflächen jederzeit bestens geschützt sind – flexibel, diskret und sieben Tage die Woche rund um die Uhr.