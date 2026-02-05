Leonberger Pferdemarkt: Diese Straßen sind von Freitag bis Dienstag gesperrt

Beim Leonberger Pferdemarkt müssen an fünf Tagen viele Straßen mal länger, mal kürzer gesperrt werden. Hier gibt es einen Überblick über die Verkehrseinschränkungen.

Marius Venturini 05.02.2026 - 13:01 Uhr

Der Pferdemarkt ist die größte Veranstaltung des Jahres in Leonberg. Für die Organisation und Sicherheit der Veranstalter und Besucher sind mehrere Sperrungen und Verkehrseinschränkungen notwendig. Eine überörtliche Umleitung ist ausgeschildert, ebenso die Bedarfsumleitung der Autobahn. Die Stadtverwaltung bittet alle Bürgerinnen und Bürger um Verständnis – auch weil einige Einschränkungen zu Unannehmlichkeiten für die Betroffenen führen können.