Viele Websites unter dem Domainnamen „.de“ waren plötzlich nicht mehr erreichbar. Auslöser war eine Störung bei der Registrierungsstelle Denic.

red/dpa 06.05.2026 - 08:15 Uhr

Zahlreiche Websites mit dem Adressende „.de“ sind in der Nacht zeitweise nicht erreichbar gewesen. Die Registrierungsstelle Denic verwies am späten Dienstagabend auf eine Störung in ihrem DNS-Service zur Auflösung von Domainnamen. DNS-Dienste sind so etwas wie ein Adressbuch für das Web und sorgen dafür, dass Seiten im Netz mit der Eingabe von Web-Adressen erreichbar sind.