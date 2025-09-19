Porsche setzt wieder stärker auf Verbrenner und verschiebt E-Auto-Pläne. Was das für die Modellpalette bedeutet – und wie sich die Milliardenkosten auf die Bilanz von Porsche und Volkswagen auswirken.
19.09.2025 - 19:05 Uhr
Stuttgart - Angesichts neuer milliardenschwerer Belastungen geht der Sportwagenbauer Porsche in diesem Jahr von noch weniger Gewinn aus als ohnehin schon. Weil die Volkswagen-Tochter unter anderem Verbrennermodelle länger im Programm halten will als bislang angenommen, fallen in diesem Jahr erhebliche weitere Sonderlasten in Höhe von rund 1,8 Milliarden Euro an, wie das Unternehmen in Stuttgart mitteilte. Insgesamt summieren sich die Kosten für den Unternehmensumbau in diesem Jahr nun auf 3,1 Milliarden Euro.