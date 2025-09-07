 
Massiver Angriff auf Ukraine Menschenverachtung prägt Russlands Krieg

1
Schrecklicher Alltag in der Ukraine: Feuerwehrleute im Einsatz nach russischen Luftangriffen auf zivile Ziele. Foto: dpa

Jetzt brannte sogar der Regierungssitz der Ukraine. Warum Russlands Angriff vor niemandem Halt macht, schreibt Chefredakteur Christoph Reisinger.

Dieser Angriff steht für das große Ganze. Er steht insbesondere für die totale Menschenverachtung, mit der Russland seinen Angriff auf die Ukraine vorantreibt. Schließlich hat die angeblich schwerste Luftattacke seit 2014 zivilen Zielen gegolten, auch der Regierungssitz brannte. Kein Wunder, hatte sich die russische Führung mangels durchschlagender militärischer Erfolge doch seit langem auf die schändliche Taktik verlegt, die Ukrainer mit genau solchen Schlägen zu zermürben.

 

Wieder geraten Stromversorgung und Heizung unter Feuer

Es liegt in der Logik dieses Vorgehens, dass Stromversorgung und Heizkraftwerke an der Schwelle zur kalten Jahreszeit wieder zu besonders häufig beschossenen Zielen werden. Die Ukraine hat auch darauf kreativ reagiert und diese Versorgung in den vergangenen beiden Jahren kleinteiliger und regionaler angelegt. Das aber macht die russische Taktik nicht weniger verwerflich.

Rücksichtslos auch gegen Russen

Die brutale Rücksichtslosigkeit trifft auch die eigenen Leute. Ausbildungszeiten von kaum mehr als drei Wochen für russische Soldaten vor dem Fronteinsatz untermauern diesen Befund. Dasselbe gilt für Terror und systematische Schikanen gegen die angeblich so russlandtreue Bevölkerung in den besetzten Gebieten.

Ganz anders als in der Propaganda

Russische Propaganda, es gehe in der Ukraine um Schutz vor der Nato oder um die Wiederherstellung irgendwelcher historischen Rechte, fällt in Deutschland noch immer auf erschreckend fruchtbaren Boden. Wer genau hinsieht, weiß es besser.

Massiver Angriff auf Ukraine: Menschenverachtung prägt Russlands Krieg

