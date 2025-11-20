 
Drogenkonsum Stuttgart im Koks-Ranking sogar vor München

Massiver Anstieg - Stuttgart im Koks-Ranking vor München
Im Hafen Hamburg sichergestelltes Kokain im Jahr 2024 (Archivbild) Foto: picture alliance/dpa

Seit der „Haftbefehl“-Doku wird viel über Kokainkonsum gesprochen. Im Stuttgarter Abwasser schwimmen tatsächlich viele Rückstände der Droge.

Digital Desk: Jan Georg Plavec (jgp)

Wie viel wird in Stuttgart gekokst? Was ist mit anderen Drogen? Die Frage tauchte zuletzt im Rahmen der auf Netflix ausgestrahlten „Haftbefehl“-Doku wieder auf. Der zeitweise in der Nähe von Stuttgart lebende Rapper thematisiert dort seinen exzessiven Kokainkonsum.

 

Tatsächlich wird in Stuttgart offenbar ziemlich viel gekokst. Das zeigen von der EU-Drogenbehörde EUDA zusammengetragene Daten aus europaweit durchgeführten Abwasseranalysen. Im Vergleich der für Deutschland untersuchten Großstädte landet Stuttgart auf Platz drei. Nur in Hamburg und Dortmund wurden 2024 mehr Kokainrückstände im Abwasser gefunden.


Stuttgart im deutschen Koks-Ranking

Mutmaßlich für das Ranking relevante Großstädte wie Berlin und Frankfurt am Main fehlen in der Erhebung. Für die Bundeshauptstadt liegen zumindest aus dem Jahr 2022 Werte vor. Sie liegen deutlich über denen von Stuttgart und würden im 2024er-Ranking für Platz zwei bundesweit reichen.

Auch wenn nicht alle deutschen Großstädte in der Untersuchung auftauchen: Stuttgart hat ein vergleichsweise großes Kokain-Problem. Die Droge werde nicht nur durch die Nase, sondern auch in rauchbarer Form konsumiert, sagt die Suchtberaterin Nina Fletschinger von Initiative Release. Außerdem werde die Droge nicht nur von Managern für eine vermeintliche Leistungssteigerung oder von Künstlern wie Haftbefehl genutzt, sondern auch beispielsweise von Wohnsitzlosen – oder eben als Partydroge.

Samstag ist Kokstag

Darauf deutet der Vergleich der Tageswerte hin, der ebenfalls in den EU-Daten enthalten ist. Die Kokainkonzentration im Abwasser nimmt, beginnend mit den freitags gemessenen Werten, am Wochenende deutlich zu:

Auffällig ist auch der starke Anstieg der Konzentration über die Jahre. Im Schaubild gelb gestrichelt ist der mittlere Wert von Kokainrückständen im Stuttgarter Abwasser bei den Messungen von 2017. Sieben Jahre später lag der Wert an jedem einzelnen Wochentag um mindestens die Hälfte darüber. In Stuttgart wird also mehr gekokst als noch vor wenigen Jahren. Bei Amphetamin (auch bekannt als Speed oder Pep) ist ebenfalls ein Anstieg zu erkennen, wenngleich auf deutlich niedrigerem Niveau und mit weniger klarem Verlauf während der Woche.

Wegen der hohen Nachfrage „muss mit langen Wartezeiten für einen Beratungstermin gerechnet werden“, heißt es auf der Website der Suchtberatung Release. Tatsächlich kämen viele Klientinnen und Klienten wegen ihrer Kokainsucht zu Release, bestätigt die Beraterin Nina Fletschinger. Neben der Abhängigkeit von Koks sei die Cannabissucht für viele der Grund, zur Suchtberatung zu gehen.

Was ist mit Kiffen?

Zum Cannabiskonsum in Stuttgart sagen die EU-Daten nichts, dafür aber eine Erhebung der Stadtverwaltung. Im April 2025 stellte sie die Ergebnisse eigener Abwasseranalysen vor. Ein Jahr nach der Legalisierung von Cannabiskonsum liege die Menge die gemessenen Rückstände im Mittel 13 Prozent höher als noch im April 2024, so eine Mitteilung. Es zeigten sich „an allen Wochentagen vergleichbar hohe Werte im Abwasser“.

Koksen eher am Wochenende, Kiffen jeden Tag – das ist, in Kurzform, das Muster der Drogennutzung in Stuttgart. Die EU-Daten helfen bei der Einordnung: In den Niederlanden werden fast alle untersuchten Drogen häufiger konsumiert als in deutschen Großstädten. Einzige Ausnahme: Crystal Meth, das insbesondere in Tschechien und den an Tschechien angrenzenden deutschen Großstädten am häufigsten nachgewiesen wird. Die Cannabis-Rückstände sind fast überall ähnlich hoch und Speed in Skandinavien besonders verbreitet.

Haftbefehl in Osnabrück: „Ich wollte noch sagen, ich bin clean“ – Rapper gibt erstes Konzert seit Doku

Haftbefehl in Osnabrück „Ich wollte noch sagen, ich bin clean“ – Rapper gibt erstes Konzert seit Doku

Haftbefehl tritt erstmals seit Erscheinen seiner Netflix-Doku wieder auf die Bühne. Er nutzt das – ziemlich kurze – Clubkonzert in Osnabrück für eine starke Botschaft an seine Fans.

Im europaweiten Vergleich, der allerdings nicht alle Länder einschließt, liegt Stuttgart im vorderen Mittelfeld. In den niederländischen Großstädten beispielsweise ist doppelt so viel Koks im Abwasser wie in der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Das hat stets auch mit der Verfügbarkeit zu tun: Tschechien gilt als Zentrum der Chrystal-Meth-Produktion und die ausweislich der EUDA-Daten beim Kokainkonsum weltweit führende brasilianische Hafenstadt Natal ist ein wesentlicher Umschlagplatz für den Kokaintransport nach Europa.

Dieser Artikel erschien erstmals am 21. November 2025 und wurde am 10. Dezember aktualisiert.

Premiere in Stuttgart: „Die Herzen geöffnet“ – VfB-Legenden und Künstler im Dienst der guten Sache

Premiere in Stuttgart „Die Herzen geöffnet“ – VfB-Legenden und Künstler im Dienst der guten Sache

Mit Kultur und Kulinarik haben die VfB-Stiftung, die Staatstheater und das Stadtpalais Menschen einen besonderen Abend beschert, die sonst nicht im Mittelpunkt stehen.
Von Jan Sellner
Wohnungs-Kaufpreise in Stuttgart: Sollte man jetzt Immobilien kaufen – und wenn ja, welche?

Wohnungs-Kaufpreise in Stuttgart Sollte man jetzt Immobilien kaufen – und wenn ja, welche?

Die Preise für Eigentumswohnungen sind zuletzt gesunken. Ist jetzt der richtige Moment, um zuzuschlagen – bevor sie wieder steigen? Und lohnt sich eher der Neubau oder der Bestand?
Von Chiara Sterk
Brand in Stuttgart: 40 Menschen müssen mitten in der Nacht aus ihren Wohnungen

Gebäude in Stuttgart brennt aus Nächtlicher Brand – 40 Personen müssen Wohnungen verlassen

In Stuttgart brennt in der Nacht ein Wohnhaus, mehrere Gebäude müssen geräumt werden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.
Finanzlöcher im Haushalt: Stuttgart erhöht Steuern auf breiter Front – IHK sieht „gravierenden Fehler“

Finanzlöcher im Haushalt Stuttgart erhöht Steuern auf breiter Front – IHK sieht „gravierenden Fehler“

Der Gemeinderat hat entschieden, bei welchen von zwei einträglichen Steuerarten er 2026 an der Schraube dreht. Einen interessanten Ausgabenposten gönnt sich Stuttgart.
Von Konstantin Schwarz
Flucht ins Stuttgarter Frauenhaus: Jahrelang misshandelt und geschlagen: junge Frau startet in ein Leben ohne Angst

Flucht ins Stuttgarter Frauenhaus Jahrelang misshandelt und geschlagen: junge Frau startet in ein Leben ohne Angst

Erst die Flucht ins Stuttgarter Frauenhaus brachte die junge Frau G. in Sicherheit. Jetzt baut sie sich hier eine neue Existenz auf und benötigt einen Zuschuss für die erste Miete.
Von Sybille Neth
Altkanzlerin zu Besuch im Kessel: Merkel in Stuttgart: „Pandemie war eine demokratische Zumutung“

Altkanzlerin zu Besuch im Kessel Merkel in Stuttgart: „Pandemie war eine demokratische Zumutung“

Die Ex-Kanzlerin blickt in Stuttgart zurück auf die schwierige Zeit der Pandemie. Eine riesige Herausforderung sei es für sie gewesen, erklärt Merkel.
Tödlicher Unfall am Olgaeck: Staatsanwaltschaft Stuttgart: G-Klasse-Fahrer hatte Kokain im Blut

Tödlicher Unfall am Olgaeck Staatsanwaltschaft Stuttgart: G-Klasse-Fahrer hatte Kokain im Blut

Nach dem tödlichen Unfall am Olgaeck im Mai hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Unfallfahrer erhoben. Das Ergebnis zweier Blutproben belastet den Fahrer schwer.
Von Wolf-Dieter Obst
Stuttgart21 auf den Fildern: Bahn peilt Baustart für langen Tunnel am Flughafen an

Stuttgart21 auf den Fildern Bahn peilt Baustart für langen Tunnel am Flughafen an

Stuttgart21 ist mal wieder in schweren Turbulenzen. Dessen ungeachtet hält die Bahn am Bau des elf Kilometer langen Pfaffensteigtunnels fest. Anfang 2026 soll es losgehen.
Von Christian Milankovic
Handball-WM der Frauen in Stuttgart: Handy-Daten verraten es: Sind mehr Frauen als Männer im Publikum?

Handball-WM der Frauen in Stuttgart Handy-Daten verraten es: Sind mehr Frauen als Männer im Publikum?

Wer geht zur Handball-WM in Stuttgart? Mobilfunkdaten zeigen, wie viele Frauen im Publikum sitzen – und von wo sie angereist sind.
Von Chiara Sterk
Heiligabend in Stuttgart: Welche Restaurants am 24. Dezember geöffnet haben? Nicht viele, aber ...

Heiligabend in Stuttgart Welche Restaurants am 24. Dezember geöffnet haben? Nicht viele, aber ...

Heiligabend ist kein Tag, an dem die Deutschen traditionell Essen gehen. So ist es auch nicht so leicht, ein geöffnetes Restaurant zu finden. Aber es gibt sie – hier sind neun Tipps.
Von Nina Scheffel und Theresa Schäfer
