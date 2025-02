Ein LKW beschädigt am Dienstagmorgen „sicherheitsrelevante Einrichtungen“ im Engelbergtunnel. Die Autobahn 81 muss in beide Richtungen gesperrt werden. Der Verkehr staut sich auf bis zu zehn Kilometern.

Sebastian Winter /dpa 20.02.2025 - 06:55 Uhr

Wer am Donnerstagmorgen durch den Engelbergtunnel auf der A 81 bei Leonberg fahren will, muss viel Geduld mitbringen. Der Tunnel ist aktuell in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Dies betreffe auch den Berufsverkehr, es komme bereits zu hohem Stauaufkommen, sagte ein Sprecher unserer Redaktion am Morgen (Stand: 6.50 Uhr).