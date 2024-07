Sie wollen nicht reden, sie wollen eine neue Regierung: Nach einer Woche relativer Ruhe demonstrieren in vielen Städten Kenias wieder viele junge Leute.

red/dpa 16.07.2024 - 15:14 Uhr

Bei Protesten in zahlreichen Städten Kenias fordern Demonstranten den Rücktritt von Präsident William Ruto. Die Proteste, die sich zunächst gegen ein umstrittenes Steuergesetz gerichtet hatten, sind inzwischen zu einer grundlegenden Kritik an der Regierungsführung, Verschwendung und Korruption geworden. In dieser Woche stehen sie unter dem Schlagwort „Tage des Zorns und des Muts“.