Schon vor einem Monat gab es Pläne für eine Winterbespielung des Ludwigsburger „Problemplatzes“. Nun stehen die konkreten Rahmenbedingungen fest.

Ludwigsburg bekommt einen weiteren Standort für seinen Weihnachtsmarkt: Parallel zum Start des Barock-Weihnachtsmarktes auf dem Marktplatz und dem Arsenalplatz soll ein sogenanntes „Winterdorf“ auf dem Solitudeplatz entstehen. Dahinter steht die Überlegung, durch mehr soziale Kontrolle die Sicherheitslage auf dem „Problemplatz“ Ludwigsburgs zu verbessern.

Schon vor einem Monat hatte die Stadt Überlegungen für eine Winterbespielung des Platzes angekündigt. Zuvor hatte es zahlreiche Beschwerden von Anwohnern über die als unerträglich empfundenen Zustände gegeben. Bemängelt wurden etwa Drogenhandel, Pöbeleien und Vandalismus. Die Stadt reagierte mit einem Maßnahmenpaket, zu dem auch das Winterdorf gehört. Nun stehen Details dafür fest.

Winterdorf soll bis Anfang Januar geöffnet sein

Zentrales Element des Winterdorfes wird eine Weihnachtshütte sein, in der Heiß- und Kaltgetränke sowie kleine Speisen angeboten werden. Dieses gastronomische Angebot soll in Kooperation mit der Pizzeria entstehen, die Anfang nächsten Jahres in die Räume des früheren Brauhauses am Solitudeplatz einzieht.

Das Winterdorf wird vom 25. November bis einschließlich 6. Januar geöffnet sein. Die Stadtverwaltung erwartet keinen „Riesenandrang“, vielmehr geht es darum, den Solitudeplatz zu beleben.

Oberbürgermeister Matthias Knecht sprach beim Ortstermin mit Anwohnern von einem „Testlauf“. Am Ende will er mit den Anwohnern ins Gespräch kommen, ob das Winterdorf seinen Zweck erfüllt hat.