In der Innenstadt von Backnang gilt in weiten Teilen Tempo 40, in vielen Ortsteilen sogar 30. Doch was bringt’s wirklich? Die Stadt hat große Hoffnungen – doch es gibt auch noch offene Fragen.

Frank Rodenhausen 09.04.2025 - 16:24 Uhr

Die letzten Schilder sind montiert – auch wenn sie derzeit noch rot durchgestrichen sind. Doch schon bald wird aus Symbol sichtbare Realität: Die im Juni 2024 beschlossenen Tempolimits werden in diesen Tagen komplett scharf gestellt, wenn auch die Sulzbacher Straße hinzu kommt. In einem rund elf Kilometer langen Ring durch die Backnanger Innenstadt gilt dann: Runter vom Gas. Das maximale Tempo dort ist auf 40 Stundenkilometer reduziert, in mehreren Ortschaften ist das Limit bei 30 Stundenkilometern.