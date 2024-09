Die seit Juli amtierende niederländische Regierung hatte angekündigt, „die strengsten Asylregeln, die je verabschiedet wurden“, umzusetzen.

rh/afp 14.09.2024 - 08:39 Uhr

Die niederländische Regierung hat eine deutliche Verschärfung der Asylpolitik angekündigt. „Wir können den großen Zustrom von Migranten in unser Land nicht länger ertragen“, sagte Ministerpräsident Dick Schoof am Freitag vor Journalisten in Den Haag. Er sprach von einer „Asylkrise“. Seine Regierung werde daher bald per „Notmaßnahme“ die Politik im Bereich „Migration und Asyl strenger gestalten“, sagte Schoof.