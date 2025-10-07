Nach lauter Kritik von Anliegern unternimmt die Stadt erste Schritte, um die Situation auf dem „Problemplatz“ zu verbessern. Unter anderem könnten Winterhütten den Platz aufwerten.
07.10.2025 - 17:02 Uhr
Es ist ruhiger geworden auf dem Solitudeplatz in Ludwigsburg. Keine laute Musik, weniger Menschen auf dem Mittelsteg – was sicherlich am kühlen Wetter liegt. Doch rund um den angeblichen Problemplatz Ludwigsburgs herrscht gerade reger Betrieb. Die Stadt arbeitet mit Nachdruck daran, die Sicherheitslage auf dem Solitudeplatz zu verbessern.