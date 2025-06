Maßnahmen für Klimaschutz: Grün-Schwarz ringt weiter um Deutung der Klimaziele

Es ist ein Alleingang und er ist bewusst gewählt. Umweltministerin Thekla Walker und Verkehrsminister Winfried Hermann (beide Grüne) haben am Donnerstag Maßnahmen für mehr Klimaschutz in ihren Ressorts vorgestellt. So fördert das Umweltministerium etwa den Bau von Elektrolyseuren, die Wasserstoff herstellen, zudem bekommen die Kommunen mehr Gelder für den Klimaschutz. Im Verkehrsbereich soll die Ladeinfrastruktur für E-Lkw ausgebaut werden, außerdem will das Ministerium die Anschaffung von Elektrobussen fördern. Auch das verabschiedete Mobilitätsgesetz soll auf den Klimaschutz einzahlen.