Zum Ende der Motorradsaison ziehen Landratsamt und Polizei ein positives Fazit zu den getroffenen Maßnahmen an der Sulzbacher Steige auf der B14.

Zum Ende der Motorradsaison ziehen Landratsamt und Polizei ein erstes positives Fazit zu den realisierten Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zur Reduzierung des Lärms am Streckenabschnitt Sulzbacher Steige auf der B14 bei Sulzbach an der Murr. Die Strecke ist bekanntlich eine beliebte Motorradroute und fällt seit Jahren wegen hoher Unfallzahlen und hoher Lärmbelästigung negativ auf.

Neue Maßnahmen zur Verkehrssicherheit

Vor den Sommerferien wurden daher neue Geschwindigkeitsmessanlagen, sogenannte Enforcement-Trailer, an der Sulzbacher Steige in Betrieb genommen. Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit wurden außerdem in den Kurvenbereichen Mittelmarkierungen mit Doppelstrich sowie reflektierende Markierungsknöpfe angebracht. Die Maßnahme soll das dort bestehende Überholverbot noch besser erkennbar machen. Außerdem soll sie das Schneiden der Kurvenradien verhindern.

Lesen Sie auch

„Durch die Kombination von verstärktem Kontrolldruck und Präsenz in Kooperation mit dem Polizeipräsidium Aalen und den realisierten baulichen Maßnahmen konnten erste Verbesserungen erzielt werden“, teilt das Landratsamt mit. Eine positive Entwicklung lasse sich beispielsweise ablesen, in dem man die Zeiträume 5. August bis 30. September 2023 mit dem identischen Zeitraum in diesem Sommer vergleicht. 2023 gab es neun sogenannte Kraftradunfälle beziehungsweise Motorradunfälle mit zwei schwer- und sechs leichtverletzten Personen. Wohingegen im gleichen Zeitraum 2024 nur ein Kraftradunfall/ Motorradunfall mit einer leichtverletzten Person verursacht wurde.

Mit Tempo 203 geblitzt

Im Zeitraum vom 31. Juli bis zum 21. August 2024 wurden auf dem Streckenabschnitt Sulzbacher Steige insgesamt mehr als 350 Geschwindigkeitsverstöße durch Autos festgestellt. Zusätzlich hat die Polizei von Mai bis zum 27. August 2024 durch Videoaufzeichnungen und den Einsatz von Lasermessgeräten 28 Geschwindigkeitsüberschreitungen durch Motorradfahrer erfasst. Ein Motorradfahrer wurde dabei nach Abzug der Toleranz mit einer Geschwindigkeit von 203 Stundenkilometern gemessen.

Unsere Empfehlung für Sie Tempokontrolle an Sulzbacher Steige Mobiler Blitzer soll Motorradraser ausbremsen Das Landratsamt stellt in den Sommermonaten seinen „Enforcement-Trailer“ an der Sulzbacher Steige auf. Das Gerät kann Motorradfahrer in einem Zug sowohl von vorne als auch von hinten erfassen.

„Diese Form der Präsenz und Kontrollen sowie die baulichen Maßnahmen zeigen erste Erfolge auf dem Weg, illegale Rennen einzudämmen, Verkehrstote zu vermeiden sowie Lärm zu reduzieren“, stellt Landrat Richard Sigel ein erstes Fazit aus. Die Sulzbacher Steige bleibe im Fokus der Kontrollen.

Weitere Kontrollen im Rems-Murr-Kreis

Polizeipräsident Reiner Möller schließt sich der Bewertung des Landrats nahtlos an: „Die positive Entwicklung zeigt, dass wir mit unserem gemeinsamen Maßnahmenbündel in die richtige Richtung steuern. Ungeachtet dessen werden wir nicht nachlassen und unseren Kontrolldruck aufrechterhalten. Wir werden den Rasern und Krachmachern weiterhin geschlossen und konsequent entgegentreten.“

Mit dem Ende der Motorradsaison sollen die beiden Enforcement-Trailer auch an anderen Stellen zur Geschwindigkeitsmessung im Rems-Murr-Kreis eingesetzt werden. Derzeit werden entsprechend weitere Standorte auf den beiden Bundesstraßen B14 und B29 geprüft, heißt es.