Entflohene Straftäter aus Bremen in Frankreich festgenommen

Gewaltbereit und psychisch krank - so beschrieb die Polizei die beiden Strafgefangenen. Nach deren Flucht aus dem Maßregelvollzug in Bremen gab es eine Fahndung. Nun ist sie beendet.

dpa 06.12.2024 - 12:41 Uhr

Bremen - Die beiden aus dem Maßregelvollzug in Bremen entkommenen gewaltbereiten und psychisch kranken Männer sind in Frankreich festgenommen worden. Das teilte ein Polizeisprecher mit. Demnach stellten französische Polizeikräfte die beiden Männer am Bahnhof der französischen Stadt Lille. Der 24-Jährige und der 28-Jährige sollen nun zurück nach Deutschland gebracht werden.