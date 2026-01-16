Masterplan für Ulmer „Donautal“ Schöne neue Welt der Gewerbegebiete
Wie lassen sich bestehende Industrieareale zukunftssicher machen? Die Stadt Ulm lässt derzeit einen Masterplan fürs „Donautal“ erarbeiten. Doch ihr Einfluss ist begrenzt.
In einer idealen Wirtschaftswelt, also einer, die den Herausforderungen der Zukunft gewachsen ist, leben Städte und ihre ortsansässigen Unternehmen in Harmonie zueinander. Industrie- und Gewerbegebiete besitzen eine hohe Aufenthaltsqualität für die Mitarbeitenden sowie für durchkommende Lastwagenfahrer – die hier Einkaufsgelegenheiten finden, außerdem Grün- und Erholungsflächen genießen können. Die Abwärme von Produktionsanlagen, konzentriert in Wasserspeichern wie zum Beispiel in Heidelberg, gehört ebenso zum Energiemix wie der Strom aus Solarpanels, die großflächig auf den Produktions- und Lagergebäuden installiert sind. Busse und Bahnen fahren selbstverständlich in einem Takt, der den Schichtbetrieben angepasst ist.