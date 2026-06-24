Die Neckarstadt soll kein Schattendasein fristen. Darum arbeitet die Stadt an einem Beleuchtungskonzept. Mehr dazu gibt es beim „Altstadtviertele“.
24.06.2026 - 15:00 Uhr
Esslingen stellt sein Licht nicht unter den Scheffel. Dafür ist das Selbstbewusstsein der ehemaligen Freien Reichsstadt zu groß. Dennoch soll die Strahlkraft der Neckarstadt noch stärker herausgestellt werden. Damit sie ins rechte Licht gerückt wird, soll ein Beleuchtungskonzept ausgearbeitet werden. Das nächste „Altstadtviertele“ am Donnerstag, 2. Juli, bringt Licht ins Dunkel und will über Inhalte des Papiers aufklären.