Die Neckarstadt soll kein Schattendasein fristen. Darum arbeitet die Stadt an einem Beleuchtungskonzept. Mehr dazu gibt es beim „Altstadtviertele“.

Esslingen stellt sein Licht nicht unter den Scheffel. Dafür ist das Selbstbewusstsein der ehemaligen Freien Reichsstadt zu groß. Dennoch soll die Strahlkraft der Neckarstadt noch stärker herausgestellt werden. Damit sie ins rechte Licht gerückt wird, soll ein Beleuchtungskonzept ausgearbeitet werden. Das nächste „Altstadtviertele“ am Donnerstag, 2. Juli, bringt Licht ins Dunkel und will über Inhalte des Papiers aufklären.

Esslingen funkelt nicht nur. Es soll auch leuchten. Baubürgermeister Hans-Georg Sigel, einer der Referenten beim nächsten „Altstadtviertele“, verrät im Vorfeld ein paar Eckpunkte des Konzepts: „Derzeit beschäftigt sich die Stadt Esslingen im Rahmen eines Masterplans Licht damit, eine langfristige Strategie für das nächtliche Erscheinungsbild der historischen Innenstadt zu entwickeln.“ Es gehe dabei nicht um möglichst viel Licht, sondern um die richtige Balance zwischen Orientierung, Aufenthaltsqualität, Stadtbild, Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit.

Der Masterplan soll ein Leuchtturm in der Lichtkonzeption der Stadt sein: Die historische Innenstadt werde als Ganzes betrachtet, so Sigel, und es gehe mit um die Frage, welche Orte künftig besondere Akzente in den Abendstunden erhalten sollen: „Geklärt werden soll auch, wie wichtige Wege und Plätze besser wahrnehmbar werden können und wie ein zusammenhängendes Stadtbild entstehen kann.“ Aktuelle Themen wie Energieeffizienz, der Schutz von Mensch und Natur sowie die Vermeidung unnötiger Lichtemissionen spielten eine wichtige Rolle, so Sigel.

„Esslingen bei Nacht“ – wie sieht das aus?

Der Baubürgermeister gibt sich geheimnisvoll und möchte neugierig machen auf das nächste „Altstadtviertele“. Es gewährt nur ein paar wenige Hinweise auf Inhalte des neuen Lichtkonzepts: Tagsüber seien die Qualitäten der Neckarstadt unmittelbar erlebbar – die historische Altstadt, die Fachwerkhäuser oder die Kanäle. Das soll künftig auch nachts der Fall sein: „Die besondere Atmosphäre Esslingens soll dann sichtbar und erlebbar bleiben und werden.“

Beim „Altstadtviertele“ sollen die Ziele und Leitgedanken des Masterplans vorgestellt werden: „Denn die Frage, wie Esslingen künftig bei Nacht erscheinen soll, ist auch eine Frage nach der Identität und Zukunft der Stadt.“ An Beispielen wie der Burg und den Beleuchtungsmaßnahmen auf dem Marktplatz würden im Rahmen der Veranstaltung erste konkrete Lösungen präsentiert, heißt es im Ankündigungstext.

Masterplan Licht: Markante Punkte von Esslingen sollen künftig noch mehr herausgestellt werden. Foto: Roberto Bulgrin

Das Esslinger „Altstadtviertele“ versteht sich als offener Bürgertreff, in dessen Rahmen drei- bis viermal im Jahr aktuelle Themen vorgestellt werden. Die Inhalte der Veranstaltung unter dem Dach des Esslinger Geschichts- und Altertumsvereins werden zunächst in kurzen Impulsreferaten wechselnder Referenten vorgestellt und dann im Plenum diskutiert. Verschiedene Moderatorenteams führen durch die Abende. Der Eintritt ist frei. Zur Stärkung gibt es Esslinger Wein und Brezeln.

Wichtige Wege und Plätze sollen besser wahrnehmbar sein. Hans-Georg Sigel Esslinger Baubürgermeister

Am Donnerstag, 2. Juli, um 19 Uhr geht es beim 13. Altstadtviertele im Bürgersaal des Alten Rathauses um „Ein zeitgemäßes Beleuchtungskonzept für die Esslinger Gesamtanlage“. Baubürgermeister Hans-Georg Sigel und von der Stadt beauftragte Beleuchtungsplaner des Studios DL stellen Konzept und aktuelle Planungen vor. Den Abend moderiert Pfarrer Christoph Schweizer.