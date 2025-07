Masterplan: Wumms für den Kinderschutz

Es sind schon ein gutes Stück weit Binsenweisheiten, die Ministerpräsident Winfried Kretschmann zum Thema Kinderschutz von sich gegeben hat: Kinder seien das Wichtigste, es brauche eine Kultur des Hinschauens, für Kinder gebe es eine zentrale Verantwortung der Gesellschaft. Was man halt so sagt. Allerdings hat das Land beim Thema Kinderschutz nicht nur warme Worte gefunden, sondern auch seine Haushaltsmittel aufgestockt, und zwar kräftig – von 700 000 Euro im Jahr auf fünf Millionen. Das ist schon ein deutlicher Wumms. Das Sozialministerium hat eine Strategie erarbeitet, wie sich das finanzielle Plus in ein Plus für Kinder- und Jugendschutz übersetzen lassen soll. Dabei geht es unter anderem darum, wichtige Stellen zu sensibilisieren und die Zusammenarbeit der Hilfseinrichtungen zu fördern.