Jede Menge Action in luftiger Höhe

Masters of Dirt in der Schleyer-Halle

„Die verrückteste Action Sport Show der Welt“ hat am Sonntag Halt in Stuttgart gemacht – und Tausende Fans begeistert.

Luisa Rombach 11.05.2025 - 16:46 Uhr

Samy Louis Fernbach ist gerade mal 14 Jahre alt und fliegt mit seinem Mountainbike bis kurz unter das Dach der Schleyer-Halle, als wäre es das Einfachste der Welt. Das ist es für ihn wahrscheinlich auch, denn er ist der jüngste Österreicher, der je einen Double Backflip, also einen doppelten Rückwärtssalto, auf einem Mountainbike geschafft hat. Auch bei der Masters of Dirt Show in der Stuttgarter Schleyer-Halle ist er der jüngste Teilnehmer.