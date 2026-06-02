Travis Knight erweckt in „Masters of the Universe“ die Kinderzimmer-Superhelden aus den Achtzigern zum Leben. Lohnt sich das Anschauen?
02.06.2026 - 15:05 Uhr
Dass Superhelden aus Comicvorlagen auf der Kinoleinwand überlebensgroße Gestalt annehmen, gehört zum cineastischen Alltag. Aber auch die Spielzeugindustrie ist längst auf den Blockbuster-Zug aufgesprungen. Mit „Transformers“ (2007) verwandelte Michael Bay die umbaufähigen Actionfiguren des Herstellers Hasbro in ein lukratives Film-Franchise. Wenig später folgten zahlreiche Lego-Movies. Mit „Barbie“ (2023) fand Greta Gerwig einen kongenialen, feministisch-ironischen Zugang zum Puppenuniversum.