In Monte-Carlo heißt das Finale erstmals diese Saison Jannik Sinner gegen Carlos Alcaraz. Der Italiener übernimmt mit dem Sieg auch die Weltranglistenspitze. Im Doppel triumphiert ein deutsches Duo.
12.04.2026 - 17:40 Uhr
Monte-Carlo - Italiens Tennisstar Jannik Sinner hat den Final-Kracher in Monte-Carlo gegen Carlos Alcaraz gewonnen und den Spanier wieder als Weltranglistenersten abgelöst. Sinner (24) setzte sich bei schwierigen äußeren Bedingungen gegen seinen Dauer-Rivalen mit 7:6 (7:5), 6:3 durch und ist nun wieder die Nummer eins im Männer-Tennis.