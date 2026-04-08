Alexander Zverev hat in diesem Jahr viel vor. Beim Start in die Sandplatzsaison steht er zwischenzeitlich kurz vor einer Niederlage. Ein anderer Spieler sorgt mit einem Ausraster für Wirbel.
08.04.2026 - 15:25 Uhr
Monte-Carlo - Tennisstar Alexander Zverev hat einen Fehlstart in die Sandplatzsaison gerade noch verhindert. Der 28-Jährige zeigte Comeback-Qualitäten und setzte sich gegen den Chilenen Cristian Garín in Monte-Carlo mit 4:6, 6:4, 7:5 durch. Zverev war als klarer Favorit in sein erstes Match beim Masters-1000-Turnier gegangen. Im Achtelfinale trifft er auf den Belgier Zizou Bergs. In der ersten Runde hatte Zverev ein Freilos.