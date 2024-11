Matthew McConaughey blickt zurück auf die Zeit, als ihm außerhalb des Komödien-Genres keine Rollen angeboten wurden. Damals schloss er mit seiner Frau einen Pakt, wie er nun erzählt.

Oscar-Preisträger Matthew McConaughey hatte nach eigenen Angaben einen Pakt mit seiner Frau Camila geschlossen, als er außerhalb von Komödien keine Rollen angeboten bekam. „Da ich nicht das tun konnte, was ich wollte, hörte ich mit dem auf, was ich tat“, erzählte der 55-Jährige in einem Vorschau-Clip des Podcasts „Good Trouble“. „Ich zog auf eine Ranch in Texas und schloss mit meiner Frau einen Pakt: „Ich gehe nicht mehr arbeiten, es sei denn, ich bekomme Rollen angeboten, die ich machen will.““