Matthew McConaughey ist Schauspieler, Oscar-Gewinner und weltbekannter Superstar. Und er trägt Hemden aus Bietigheim-Bissingen. Die internationale Männermodemarke Olymp hat den 55-Jährigen als ihren neuen Markenbotschafter engagiert.

Zustande kam die Zusammenarbeit bei einem Besuch Mark Bezners, Geschäftsführender Gesellschafter der Olymp Bezner KG, in Los Angeles im vergangenen Sommer. „Matthew McConaughey zählt zu Hollywoods Top-Schauspielern und ist als solcher weltweit bekannt“, so Bezner. „Seine beeindruckende Schauspielkarriere sowie sein Engagement für Familie und Nächstenliebe machen ihn zu einem perfekten Partner für unsere Marke.“ Bei dem Treffen sei schnell klar geworden, „dass wir dieselben Werte teilen, wir waren uns gleich sympathisch und schnell über die Zusammenarbeit einig“.

Gewichtiger Meilenstein

Olymp nennt die Kooperation mit Matthew McConaughey „einen gewichtigen Meilenstein in der Transformation des Produktspezialisten zur Lifestyle-Brand“. Die neue Markenkampagne wurde von dem renommierten Top-Fotografen Mario Sorrenti in Los Angeles fotografiert. Die Motive werden sich ab Frühjahr 2025 in reichweitenstarker Publikumswerbung zeigen und über verschiedene Kommunikationskanäle bis hin zum Verkaufsort niederschlagen – mit millionenfacher Reichweite in Print- und Digitalmedien, auf Social Media, am Point of Sale (POS) und im TV. Der damit verbundene hohe Werbedruck soll die Markenbekanntheit und -begehrlichkeit weiter erhöhen und die Nachfrage nach den Olymp-Produkten positiv beeinflussen.

Matthew McConaughey wurde am 4. November 1969 in Uvalde im US-Bundesstaat Texas geboren. Seit er im Jahr 1993 mit dem Coming-of-Age-Film „Confusion – Sommer der Ausgeflippten“ seine Premiere als Schauspieler feierte, gilt er als verlässliche Größe in Hollywood. Seinen endgültigen Durchbruch hatte er im Jahr 1996 als Rechtsanwalt Jake Brigance im Justiz-Thriller „Die Jury“. Die Rolle des Aidskranken Ron Woodroof im Filmdrama „Dallas Buyers Club“ (2013) brachte ihm einen Oscar in der Kategorie „Bester Hauptdarsteller“ ein. Es folgten zahlreiche Blockbuster wie „The Wolf of Wall Street“ (2013), Interstellar (2014) und „The Gentlemen“ (2019). Zuletzt sorgte er im Sommer 2024 mit einem Cameo-Auftritt im Science-Fiction-Actionfilm „Deadpool & Wolverine“ für eine Überraschung.

Unterstützung für High-School-Schüler

Die von ihm und seiner Frau Camila gegründete „Just Keep Livin Foundation“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, High-School-Schüler in dieser kritischen Lebensphase zu stärken und zu motivieren, ein aktives Leben zu führen und gesunde Entscheidungen für eine bessere Zukunft zu treffen. Matthew McConaughey ist außerdem Mitbesitzer des Fußballklubs Austin FC, der in der Major League Soccer (MLS) spielt – der höchsten Spielklasse im US-amerikanischen Männerfußball.

Die Olymp Bezner KG aus Bietigheim-Bissingen ist der Hemden-Marktführer in Deutschland. Darüber hinaus wird das hochwertige Bekleidungssortiment, das neben Business- vor allem auch Freizeit- und Galahemden, Strick- und Wirkwaren sowie Accessoires umfasst, weltweit in mehr als 40 Ländern vertrieben. Die erwirtschafteten Erlöse lagen bei 212 Millionen Euro in 2024.