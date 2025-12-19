Im Interkontinental Cup glänzt Matwei Safonow mit vier parierten Elfmetern. Nun lässt eine Verletzung bei dem Torhüter aufhorchen.
19.12.2025 - 17:20 Uhr
Der Elfmeter-Held vom Interkontinental Cup hat seine Glanztaten für Paris Saint-Germain wohl mit einer gebrochenen Hand vollbracht. Wie der französische Fußball-Club zwei Tage nach dem Prestigesieg gegen CR Flamengo mitteilte, hat sich Matwei Safonow die linke Hand gebrochen. Unklar ist, ob sich der 26 Jahre alte Russe die Verletzung während des Elfmeterschießens oder beim anschließenden Jubel in der Spielertraube zugezogen hat.