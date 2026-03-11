Die Zahl der Insolvenzanträge von Unternehmen ist 2025 gestiegen. Besonders eine Branche ist betroffen. Und auch die Privatinsolvenzen steigen.
11.03.2026 - 13:19 Uhr
Die maue Wirtschaftslage macht sich auch bei den Firmenpleiten im Südwesten bemerkbar. Im vergangenen Jahr beantragten 2.706 Unternehmen Insolvenz bei den Amtsgerichten in Baden-Württemberg, wie das Statistische Landesamt in Fellbach bei Stuttgart nach Auswertung der neuesten Ergebnisse der Insolvenzstatistik mitteilte. Das seien 261 Insolvenzverfahren oder rund elf Prozent mehr als im Jahr zuvor.