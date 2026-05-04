Mönsheim muss in diesem Jahr 23,5 Millionen Euro für Finanzausgleich und Kreisumlage zahlen. Woher das Geld kommt und welche Folgen das hat.
Das dicke Ende kommt zum Schluss. Mit dieser Binsenweisheit hat auch der Mönsheimer Haushalt diesem Jahr. Dass die knapp 3000 Einwohner zählende Kommune Zahlungen in Höhe von rund 23,5 Millionen Euro für den Finanzausgleich und als Kreisumlage nicht aus entsprechenden Einnahmen erwirtschaften kann, ist offensichtlich. Denn die massiven Gewerbesteuereinnahmen aus den Vorjahren, die die Ursache für diese hohen Abgaben sind, sprudeln bekanntermaßen längst nicht mehr so üppig. Waren es 2023 stolze 24,4 Millionen, 2024 sogar 40 Millionen Euro, so sind diese Beträge längst wieder auf Normalniveau geschrumpft.