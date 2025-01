Die Maul- und Klauenseuche ist zurück in Deutschland, das Ausmaß der Verbreitung aber noch unklar. Die Untersuchungen von Tierbeständen gehen weiter.

dpa 12.01.2025 - 12:29 Uhr

Hönow/Seelow - Nach dem Ausbruch der Maul- und Klauenseuche (MKS) in einer Wasserbüffel-Herde in Brandenburg dauern die Untersuchungen weiterer Tierbestände an. Es gebe nach derzeitigem Erkenntnisstand keine weiteren bestätigten MKS-Fälle, sagte eine Sprecherin des Landkreises Märkisch-Oderland.