In Brandenburg bricht die Maul- und Klauenseuche aus. Kann die hochansteckende Krankheit auch den Südwesten betreffen? Agrarminister Hauk plädiert für Besonnenheit.

red/dpa/lsw 11.01.2025 - 16:30 Uhr

Nach dem Ausbruch der Maul- und Klauenseuche (MKS) in einer Büffelherde in Brandenburg ist der Südwesten laut Landesagrarminister Peter Hauk gut vorbereitet. „Wir sind wachsam und können schnell in der Lage reagieren, wenn dies erforderlich wäre“, erklärte der CDU-Politiker auf dpa-Anfrage in Stuttgart. „Jetzt ist besonnenes und der Lage angepasstes Vorgehen angesagt.“