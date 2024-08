Dieser Abend endet im Krankenhaus: Bei einem Verkehrsunfall werden mehrere Menschen verletzt. Die Polizei hat erste Erkenntnisse zur Ursache.

red/dpa/lsw 18.08.2024 - 11:19 Uhr

Bei einem Überholmanöver hat ein Autofahrer ein Motorrad übersehen und so einen Unfall mit vier Verletzten verursacht. Der 24-Jährige überholte nach Polizeiangaben am Samstagabend in Maulbronn (Enzkreis) mit hoher Geschwindigkeit mehrere Fahrzeuge und berührte dann das abbiegende Motorrad.