Einbrecher steigen in einer Werkzeugbaufirma in Maulbronn ein. Sie stehlen Waren im Wert von über 100.000 Euro. Noch sind viele Details zu dem Fall unklar.

red/dpa/lsw 18.10.2024 - 12:08 Uhr

Einbrecher haben in einer Werkzeugbaufirma in Maulbronn (Enzkreis) Hartmetall-Frässtifte im Wert von über 100.000 Euro gestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter über das Dach in die Firma, wie ein Polizeisprecher sagte.